“القطراني” يبحث مع وزير الصحة الوضع الصحي عامةً ووضع المستشفيات بالمنطقة الشرقية

اجتمع النائب لأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “حسين القطراني” اليوم الأحد، بحضور وزير الصحة “علي الزناتي” ونائب مدير مستشفى الجلاء “محمد العبدلي” ومدير مستشفى الأطفال ببنغازي “خليل الكزة” مدير عيادة الكيش “مرعي النفسي” .

تناول الاجتماع مناقشة الوضع الصحي عامةً ووضع المستشفيات المذكورة خاصةً ، كما أكد ممثلي هذه المستشفيات افتقارهم للإمكانيات التي تفي إحتياجات المواطن كالأدوية التخصصية والمستلزمات الطبية والتجهيزات، بالإضافة إلى إهمال البنية التحتية لبعض المستشفيات كمستشفى الأطفال الذي لم يتم تطويره منذ أكثر من 25 عاماً رغم أهميته كوجهة لكافة سكان مدن ومناطق برقة .

حيث تعهد وزير الصحة “علي الزناتي” بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل حلحلة كافة الصعاب التي تواجه المستشفيات، مؤكداً بصدد التعاقد مع بعض الشركات لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تعهد ايضاً بتوفير الاكسجين لمركز بنغازي الطبي بشكل عاجل.

وفي ختام الاجتماع أكد “القطراني” بأنه سيتواصل مع وزير التخطيط بشأن إعتماد مخصصات المشاريع الخاصة بوزارة الصحة والتي تتضمن مشاريع البنية التحتية لبعض المستشفيات .

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