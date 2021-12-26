موضحةً موعد صرف الرواتب.. وزارة المالية توضح حقيقة اعتماد جدول المرتبات الموحد في ليبيا

كشفت وزارة المالية الليبية اليوم الأحد 26 ديسمبر 2021 حقيقة الانباء المتداولة بخصوص اعتماد جدول المرتبات الموحد للعاملين في ليبيا يوم غد الاثنين.

ونفت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صحة هذه الانباء، مؤكدةً أن ”لا صحه للأخبار المتداولة عبر بعض المواقع والصفحات بخصوص اعتماد جدول مرتبات موحد في ليبيا يوم الاثنين”.

وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى أنه ” إلى الآن لم يتم اعتماد جدول مرتبات موحد، وبخصوص موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر سيكون خلال هذا الأسبوع”.