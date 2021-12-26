أبرز ما جاء في كلمة رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية خلال الاجتماع الاستثنائي للأجهزة والجهات التابعة للقطاع

قال رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية «مراجع ابوهمود» خلال الاجتماع الاستثنائي للأجهزة والجهات التابعة للقطاع الذي عقد الأربعاء الماضي بمدينة بنغازي، برئاسة وزير الصحة «علي الزناتي» والذي حمل عنوان( ما أنجز.. وما لم ينجز.. والمعوقات)، لاستعراض الرؤى والاستراتيجيات المنجزة خلال الفترة من 22-3-2021 إلى 22-12-2021: لم تصرف للمؤسسات الصحية بالمنطقة الجنوبية أي قيمة من بند التحسين، على الرغم من صدور قرارات من وزير الصحة بالخصوص.

كما توجه بالشكر لوزير الصحة على إبرامه لأكثر من 100 عقد خاص لحل مشكلة نقص العناصر الطبية بمناطق الجنوب، ولكن لم يتم صرف المستحقات المالية لتلك العناصر، وهذا يعني أن الخدمات الطبية بمناطق الجنوب ستعود إلى نفس الأزمة السابقة.

مضيفاً بأنهم بحاجة إلى كميات أكبر من اللقاحات بالمنطقة الجنوبية لدعم حملة التطعيمات هناك، وأنه على الرغم من تجهيز قسم القسطرة القلبية بمركز سبها الطبي منذ عام 2014، إلا أن المركز لم يتمكن من الاستفادة من هذه التجهيزات حتى الآن، ولكن بفضل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية جرى الاتفاق مع إحدى الشركات للشروع في تقديم الخدمة للمواطنين ولكن حتى الآن لم تشرع الشركة في توفير مستلزمات القسطرة القلبية.

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