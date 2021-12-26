“صنع الله” يبحث الاحتياجات الأساسية من المعدات واللوازم الطبية لمجمع عيادات وادي كعام

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأحد اجتماعاً مع عدد من أعيان منطقة الخمس، ومسؤولي مجمع عيادات وادي كعام ببلدية الخمس، ومن بينهم مدير مجمع عيادات وادي كعام ناصر أبو سيف، وأخصائي أمراض جلدية وتناسلية بمجمع وادي كعام علي، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم .

حيث تم التطرق إلى المختنقات العاجلة والاحتياجات الأساسية من المعدات واللوازم الطبية لمجمع عيادات “وادي كعام” الذي تغطي خدماته دائرة واسعة ببلدية الخمس والمناطق المجاورة لها.

من جانبه أكد “صنع الله” على أهمية المنطقة باعتبارها أحد مناطق العبور ومنطقة واعدة وضاربة الأطناب في التاريخ الليبي والتراث العالمي، مضيفاً بأن المؤسسة وحسب ما متاح لها من إمكانيات لن تدخر جهدًا في تقديم العون للجميع في إطار المسؤولية الاجتماعية وبرامج التنمية المستدامة وستساهم في حل المختنقات بمختلف المناطق الليبية وتذليل الصعاب التي تواجه الموطن البسيط في مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط ، بالرغم من التحديات الجمة التي تواجه المؤسسة وأهمها شح الميزانيات.

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