اقتصاد

مصر تخطط لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت رئيسة صندوق تنمية الصادرات في مصر أماني الوصال، بأن إدارتها تخطط لرفع الصادرات السنوية لمصر بنسبة 15% بهدف إحداث تنوع أكبر من مصادر الدخل.

وقالت الوصال في مؤتمر اقتصادي نظم بالقاهرة صباح الأحد، بأن الخطة تهدف إلى زيادة الصادرات من 25 مليار دولار إلى 100 مليار خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الوصال، إلى أن الخطة تهدف إلى وضع مصر على خارطة سلاسل التوريد الدولية، وإحداث طفرة صناعية كبيرة لزيادة فرص التصدير للأسواق العالمية، مشددة على ضرورة مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لبلادها لتحسين مستويات الصناعات المحلية.

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قناة 218 الليبية

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