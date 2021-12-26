صنع الله يُناقش مع الشركة “الليبية للموانئ” حزمة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

طرابلس 26 ديسمبر 2021 (وال)- عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس الشركة الليبية للموانئ محمد حمدان، ومدير الإدارة البحرية بالشركة منصور الحداد، ومدير فرع الشركة زواره فوزي الإدريسي، ومستشار الشركة سالم زوبي، ومدير عام ميناء زواره البحري زهير المسخوط.

هذا وتناول الاجتماع الذي عُقد في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة، كما أستعرض احتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل، وتطوير القاعدة البحرية، وميناء زواره البحري، وإمكانية الاستعانة بخبرات من إدارات المؤسسة المختصة في تنفيذ هذا المشروع.

كما تم مناقشة المعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن، وسُبل مكافحة التلوث البحري، سعيًا للمحافظة على البيئة البحرية.

كما أبدى استعداد المؤسسة للتعاون في تزويد الشركة الليبية بالدراسات والدعم اللازم لتنفيذ مشروع إنشاء القاعدة البحرية، مؤكدًا أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق بين إدارتها “الصيانة والمشاريع، والصحة والسلامة والبيئة”، والشركة الليبية لتسخير الإمكانيات وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام وتدعم الاقتصاد الوطني.

واقترح السيد صنع الله على الشركة؛ مساهمتها في تصنيع عدد من منصات الحقول البحرية الجديدة بمصراتة .

وحضر الاجتماع عن المؤسسة، عضو مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية العماري محمد، ومدير عام الشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع نجمي كريم، ومدير عام الشؤون الإدارية والخدمات عبد الله إمبيوي. (وال) ب خ/ ر ت

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