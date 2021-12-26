صنع الله يُناقش مع الشركة “الليبية للموانئ” حزمة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

طرابلس 26 ديسمبر 2021 (وال)- عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله اليوم الأحد، اجتماعًا مع رئيس الشركة الليبية للموانئ محمد حمدان، ومدير الإدارة البحرية بالشركة منصور الحداد، ومدير فرع الشركة زواره فوزي الإدريسي، ومستشار الشركة سالم زوبي، ومدير عام ميناء زواره البحري زهير المسخوط.
هذا وتناول الاجتماع الذي عُقد في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة والشركة، كما أستعرض احتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل، وتطوير القاعدة البحرية، وميناء زواره البحري، وإمكانية الاستعانة بخبرات من إدارات المؤسسة المختصة في تنفيذ هذا المشروع.
كما تم مناقشة المعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن، وسُبل مكافحة التلوث البحري، سعيًا للمحافظة على البيئة البحرية.
كما أبدى استعداد المؤسسة للتعاون في تزويد الشركة الليبية بالدراسات والدعم اللازم لتنفيذ مشروع إنشاء القاعدة البحرية، مؤكدًا أن المؤسسة ستقوم بالتنسيق بين إدارتها “الصيانة والمشاريع، والصحة والسلامة والبيئة”، والشركة الليبية لتسخير الإمكانيات وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام وتدعم الاقتصاد الوطني.
واقترح السيد صنع الله على الشركة؛ مساهمتها في تصنيع عدد من منصات الحقول البحرية الجديدة بمصراتة .
وحضر الاجتماع عن المؤسسة، عضو مجلس الإدارة للشؤون الإدارية والمالية العماري محمد، ومدير عام الشؤون القانونية خلف الله إبراهيم، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع نجمي كريم، ومدير عام الشؤون الإدارية والخدمات عبد الله إمبيوي. (وال) ب خ/ ر ت
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