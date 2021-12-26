صنع الله يلتقي بمسؤولي مجمع العيادات وأعيان منطقة وادي كعام ببلدية الخمس

طرابلس 26 ديسمبر 2021 (وال) عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس المهندس مصطفى صنع الله اليوم الأحد، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس؛ بعدد من أعيان منطقة الخمس ومسؤولي مجمع عيادات وادي كعام ببلدية الخمس.

وقد حضر الاجتماع كلا من: مدير مجمع عيادات وادي كعام ناصر محمد أحمد أبو سيف، وأخصائي أمراض جلدية وتناسلية بمجمع وادي كعام الدكتور بشير عبد السلام علي، وأحد أعيان الخمس فتحي أمحمد علي الفرجاني، وأعيان وادي كعام محمد عامر سعيد عاقوب الفرجاني، وفرج أمحمد عبد الله ، وفوزي محمد جبران الشكري من الناشطي منطقة وادي كعام، ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

وأشاد السادة أعيان منطقة الخمس والمسؤولين عن مجمع عيادات وادي كعام، بجهود رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله؛ في المحافظة على القطاع وتماسكه، رُغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتطرق الاجتماع إلى المختنقات العاجلة والاحتياجات الأساسية من المعدات واللوازم الطبية، لمجمع عيادات “وادي كعام” الذي تغطي خدماته دائرة واسعة ببلدية الخمس والمناطق المجاورة لها.

من جانبه، رحّب السيد رئيس المؤسسة بالسادة أعيان منطقة الخمس ومسؤولي مجمع عيادات وادي كعام، مؤكدًا على أهمية المنطقة باعتبارها أحد مناطق العبور ومنطقة واعدة وضاربة الأطناب في التاريخ الليبي والتراث العالمي.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط وحسب ما متاح لها من إمكانيات؛ لن تدخر جهدًا في تقديم العون للجميع في إطار المسؤولية الاجتماعية، وبرامج التنمية المستدامة، ومساهمة في حل المختنقات بمختلف المناطق الليبية، وتذليل الصعاب التي تُواجه الموطن البسيط في مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، رُغم التحديات الجمّة التي تواجه المؤسسة وأهمها شح الميزانيات. (وال) ب خ/ ر ت

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