بحث سبل التعاون بين مؤسسة النفط والشركة الليبية للموانئ

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في اجتماع له اليوم الأحد، مع ممثلين عن الشركة الليبية للموانئ التعاون المشترك بين الجانبين.

كما شهد الاجتماع، الذي عقد في مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، استعراض احتياجات المؤسسة من مشروع تفعيل وتطوير القاعدة البحرية وميناء زوارة البحري، إلى جانب إمكانية الاستعانة بخبرات من إدارات المؤسسة المختصة في تنفيذ هذا المشروع.

وناقش الجانبان المعايير المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن، وسبل مكافحة التلوث البحري، في حين أبدى صنع الله استعداد المؤسسة للتعاون لتزويد الشركة بالدراسات والدعم اللازم لتنفيذ مشروع إنشاء القاعدة البحرية، مؤكدا بأن المؤسسة ستقوم بالتنسيق بين إدارتها والبيئة، والشركة الليبية لتسخير الإمكانيات، وإنجاز المشاريع التي تخدم الصالح العام، وتدعم الاقتصاد الوطني، مقترحا على الشركة مساهمتها في تصنيع أجزاء من منصات الحقول البحرية في مصراتة.

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