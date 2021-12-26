وزيري الشباب والإسكان يُناقشان مُبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض السكنية للشباب

طرابلس 26 ديسمبر 2021 (وال)- عقد وزيري الشباب السيد فتح الله الزنّي والإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي – رئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، اجتماعًا لمناقشة مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن القروض السكنية للشباب.

هذا وتركز الاجتماع الذي حضره أعضاء الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، حول الآليات التنفيذية للمبادرة، والتي وصلت إليها اللجنة المكلفة بإعدادها، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الشروع في تنفيذ المبادرة، ووضع الضوابط لضمان وصولها لمستحقيها، كونها تعد واحدة من أهم القضايا الضاغطة التي يُعاني منها الشباب. (وال) م ب/ ر ت

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