فريق السيولة بالمصرف المركزي يؤكد لصدى نقل شحنات سيولة جواً عبر مطار معيتيقة بقيمة 4 مليار..ويكشف تفاصيلها

أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركري في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية على نقل شحنات سيولة لفروع المصارف بقيمة 4 مليار دينار جواً عبر مطار معيتيقة ، وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة لمناطق الجنوب والشرق الليبي.

منها 1.825 مليار دينار لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية عبر مطار بنينا ، و1.138 مليار لفروع المصارف المنطقة الجنوبية عن طريق قسم اصدار سبها ، و825 مليون دينار عبر مطار مدينة الكفرة ، و202 مليون عبر مطار أوباري و83 مليون عبر مطار مدينة غات .

ويؤكد فريق السيولة إستمراره نقل شحنات بشكل منتظم إذا دعت الحاجة ، وإن كافة فروع المصارف بهذه المناطق تتوفر بها السيولة ولا صحة لما يتداول عن طريق بعض وسائل الإعلام بنقص السيولة في فروع المصارف في هذه المناطق .

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