خاص.. مصدر بالمركزي يؤكد لصدى أن الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف مجتمعة نحو 3 مليار دينار.. وتفاصيل توزيعاتها

أكد مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية أنه في اطار الخطة الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتوزيع السيولة ومتابعة توفرها بفروع المصارف التجارية بشكل يومي وبعد ارسال شحنات سيولة إلى كافة مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً ، وإستمرار المصرف المركزي في ارسال شحنات أخرى هذا الأسبوع ، وفي اطار تمكين فروع المصارف التجارية من الاستعداد لصرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر نقداً على جاهزية المصارف وتوفر السيولة لديها وأن خزائن المصارف التجارية وفروعها تتوفر بها حالياً أرصدة كبيرة رغم السحوبات اليومية المستمرة .

حيث يقدر الرصيد الإجمالي لخزائن المصارف مجتمعة نحو 3 مليار دينار ليبي موزعة على : مصرف الجمهورية 622 مليون والمصرف التجاري الوطني 278 مليون ومصرف الصحاري 116 مليون ومصرف الوحدة 134 مليون ومصرف شمال أفريقيا 79 مليون ومصرف التجارة والتنمية 17 مليون ومصرف الأمان 689 مليون والمصرف الليبي الإسلامي 260 مليون .

ومصرف النوران 193 مليون ومصرف اليقين 87 مليون دينار والمصرف المتحد 118 مليون دينار ومصرف الواحة 45 مليون دينار ومصرف الخليج الأول 51 مليون دينار ومصرف السراي 73 مليون دينار ومصرف التجاري العربي 8 مليون ومصرف الأندلس 31 مليون دينار ومصرف الوفاء 75 مليون والمصرف المتوسط 42 مليون ومصرف الاجماع العربي 500 ألف دينار .

ويؤكد مصرف ليبيا المركزي توفر مخزون كبير من السيولة و يدعو المصارف إلى الاستمرار في عملية توزيع السيولة بشكل منتظم ورفع سقف السحب وفقاً للخطة المتفق عليها ، والتواصل مع أقسام الاصدار لإستلام شحنات اضافية إذا تطلب الآمر .

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