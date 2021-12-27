خاص.. فريق السيولة بالمركزي: إجمالي المبالغ الموردة من المصارف إلى أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي خلال العام 2021 بلغت 8.6 مليار دينار

أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أنه وفقاً للبيانات فإن إجمالي المبالغ الموردة من المصارف إلى أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي خلال العام 2021 بلغت 8.6 مليار دينار ، وانخفاض العملة خارج المصارف بنحو 7 مليار دينار ، ولا توجد أية مؤشرات بأن هناك سحوبات كبيرة من أرصدة الزبائن وزيادة في التداول العام حسب ما يروج له البعض.

كما أوضح فريق مشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بتوفر مخزون كبير من السيولة لدى فروع المصارف التجارية ولدى أقسام الاصدار بمصرف ليبيا المركزي ولا صحة لما يتداوله بعض المدونين و القنوات الفضائية بنقص السيولة وذلك بهدف زعزعة الاستقرار والثقة في القطاع المصرفي .

كما يؤكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي بأن العمل مستمر بتزويد كافة فروع المصارف بإحتياجاتها من السيولة و أن أرصدة خزائنها يتوفر بها مخزون كبير يفوق 3 مليار دينار موزع على كافة مناطق ليبيا ، كما يتوفر لدى المصرف المركزي مخزون كبير من السيولة يغطي كامل احتياجات المصارف لسنوات قادمة.

ويعمل فريق السيولة بالتنسيق مع المصارف التجارية للشروع في تنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لعام 2022 والتي من أهدافها رفع كلي لسقف السحب و السماح للزبائن بسحب احتياجاتهم من السيولة دون أية قيود .

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