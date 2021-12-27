«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 27 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5972 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2017 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1593 دينار، والليرة التركية 0.3992 دينار، والدولار الكندي 3.5848 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.224 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2516 دينار، والدينار التونسي 1.5986 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4971 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 27 ديسمبر 2021: