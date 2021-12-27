«مخازن الطوارئ» بالمنطقة الشرقية تستلم شحنة من المستلزمات الطبيّة الوقائية

استلمت مخازن الطوارئ بالمنطقة الشرقية، يوم الأمس شحنة من المستلزمات الطبيّة الوقائية المتعلّقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتتمثل الإمدادات الطبية، في بدل عزل واقية، وواقيات وجه Face Shields ونظارات واقية PVC Goggles وأقنعة وجه ذات استعمال واحدDisposable Mask EO وأجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

واتساقًا مع ذلك، ذكر رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية «اسماعيل العيضة» أن هذه الشحنة، ستغطي احتياجات مراكز العزل الواقعة على امتداد المنطقة الشرقية من المستلزمات الوقائية الضرورية.

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