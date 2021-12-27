“الزناتي” يبحث إمكانية دعم الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين عبر المؤسسات الصحية ببلدية أوجلة

توجه عضو المجلس البلدي أوجلة عبدالله أبحيري يوم أمس الأحد بزيارة لمقر وزارة الصحة، حيثُ التقى مع وزير الصحة علي الزناتي .

كما تم خلالها التباحث حول دعم الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين عبر المؤسسات الصحية بالبلدية، حيثُ نقل أبحيري المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الصحي بمدينة أوجلة.

هذا وتم مُناقشة عددًا من البنود، على رأسها افتتاح مركز العلاج الطبيعي بالبلدية، إلى جانب تحسين الخدمات الطبية بالمستشفى القروي، والمراكز الصحية بالبلدية وتلبية احتياجاتها.

كما يذكر بأن المجلس البلدي أوجلة قام بتكليف عضو المجلس بالتنسيق مع مركز بنغازي الطبي 1200 لتنفيذ دورة تدريبية في مجال العلاج الطبيعي للعناصر الطبية والطبية المساعدة ، وتدريبهم على الاجهزة والمعدات، في دورة مكثفة استمرت لأكثر من 4 أسابيع داخل عيادة العلاج الطبيعي في مركز “1200”.

والجدير بالذكر أن وزير الصحة قام بزيارة بلدية أوجلة في شهر مايو السابق لتفقد الوضع الصحي بالمدينة، وتقدم المجلس البلدي أوجلة مع القطاعات الصحية بالبلدية بعدة مذكرات تشمل بعضها استكمال عدة مشروعات، وأخرى لتوضيح العجز في الكادر الطبي والطبي المساعد والنواقص في بعض الأجهزة الصحية والأدوية.

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