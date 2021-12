بعد إلغاء آلاف الرحلات الجوية.. أسعار النفط العالمية تنخفض

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الميلاد، وسط تصاعد الإصابات بكوفيد -19، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وهبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 1.27%، بحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، إلى 72.85 دولار للبرميل، بعد أن استقر على 0.92% يوم الجمعة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي بنسبة 0.20% إلى 75.99 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”.

وقفز كلا العقدين بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة الأسبوع الماضي، بعد أن أشارت البيانات المبكرة إلى أن المتحوّر “أوميكرون” قد يتسبب في مستوى خفيف من المرض.

وأفاد موقع “فلايت أوير” بإلغاء شركات طيران عالمية، آلاف الرحلات المجدولة، يوم السبت، بسبب قيود متزايدة تفرضها الدول، لمنع تفشي متحوّر “أوميكرون”، إضافة إلى سوء الطقس السيئ غرب الولايات المتحدة.

وأورد موقع “فلايت أوير” الملاحي، المتتبع لرحلات الطيران المدنية والتجارية حول العالم، أنّ 2800 رحلة جوية ألغيت، بينها 970 رحلة مغادرة أو قادمة من وإلى مطارات الولايات المتحدة.

وذكر الموقع أنّ 8000 رحلة جوية أخرى أجّلت حول العالم، بسبب القيود المتزايدة من قبل الدول، لمنع تفشي متحور كورونا الجديد أوميكرون.

كما ألغيت يوم الجمعة 2400 رحلة، وأُعلن عن تأجيل نحو 11 ألف رحلة أخرى حول العالم، بحسب الموقع الملاحي.

