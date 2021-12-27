المجلس التسييري لبلدية ترهونة يبحث ملف النفايات الطبية وتسجيل المواليد الجدد مع المصحات

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة “محمد الكشر” اليوم الإثنين اجتماعاً، بحضور رئيس فرع الشؤون الاجتماعية بالمدينة ومدير مكتب الإصحاح البيئي مع عدد من ممثلي المصحات الخاصة بالبلدية.

تناول الاجتماع مناقشة العراقيل والعوائق التي تقف أمام الأسر في مدينة ترهونة أمام تسجيل المواليد الجدد, وكذلك تعود العراقيل إلى عدم تمكن بعض الأسر من سداد المستحقات المالية للمصحات، وذلك الأمر الذي يجعل المصحات لا تقوم بتسجيل المواليد الجدد إلا بعد استكمال دفع المستحقات المالية.

كما تناول الاجتماع ملف التخلص من النفايات الطبية بطريقة علمية وصديقة للبيئة, وكذلك البحث في آليات علمية وعملية مع مكتب الإصحاح البيئي ببلدية ترهونة، بالإضافة إلى التواصل مع شركات تمتلك معدات تدعم عملية التخلص من النفيات الطبية بطريق تحافظ على البيئة.

حيث طالب رئيس المجلس التسييري بحصر الأسر التي تعاني من ظروف مالية صعبة لوضع لهم حلول عاجلة حتى يتمكنون من تسجيل مواليدهم وإدراجهم في كتيبات العائلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية