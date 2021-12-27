ليبيا تُصدّر 600 ألف برميل نفط إلى إيطاليا

أكد مصدر ملاحي يعمل في ميناء الزويتنة لـ”218″ أن الفرق الفنية حملت ناقلة النفط الخام “نورديك ” بـ600 ألف برميل من النفط الخام.

وذكر المصدر أن الناقلة التي وصلت قبل أسبوع توجهت، الأحد، بالشحنة النفطية إلى إيطاليا بعد الانتهاء من إجراءات التسفير.

وكانت عمليات إنتاج النفط قد توقفت في أكبر الحقول الليبية “حقل الشرارة “؛ بسبب إغلاق عناصر من حرس المنشآت النفطية صمام الحمادة مطالبين بسداد رواتبهم المتأخرة منذ سنوات.

وينتج الشرارة 280 ألف برميل يوميًا ويضخ إنتاجه إلى ميناء الزاوية النفطي عبر صمام الحمادة، وسط مطالبات من مؤسسة النفط بإنهاء الاعتصام وإعادة عمليات الإنتاج لطبيعتها.

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