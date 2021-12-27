“القطراني” يبحث عمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 291 لسنة 2021 م بشأن سوق الأوراق المالية

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين مع وزير التخطيط فاخر بوفرنه ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة وانظم إليهم عبر تطبيق الزوم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد طارق الوليد وجمال فنوش بصفته مقرراً .

حيث ناقش الاجتماع تفعيل القرار رقم( 133 ) لسنة 2021 م بشأن نقل سوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي ، عن طريق دراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيله والمؤسسات المرتبطة به ، ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في كافة الإجراءات المتعلقة به .

ومن خلال العرض المقدم من أعضاء اللجنة ، أكد القطراني على ضرورة بذل كافة الجهود للإسراع في تفعيل السوق دفعاً لعجلة الاقتصاد وخدمةً للصالح العام .

ومن جهته أكد عميد بلدية بنغازي أن البلدية حريصة كل الحرص على المساهمة بشكل فعال لغرض تفعيل سوق الأوراق المالية ومن باب هذا الحرص قامت البلدية بتجهيز مقراً مؤقتاً للسوق إلى حين إنشاء مقره الرئيسي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية