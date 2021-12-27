مصرف الإدخار والاستثمار العقاري يبحث مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإسكان الشباب

طرابلس 27 ديسمبر 2021 (وال) _عقدت الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري اجتماعها العادي وغير العادي لسنة 2021 م، برئاسة وزير الإسكان والتعمير السيد ” أبوبكر الغاوي” وبمشاركة وزير العدل السيدة ” حليمة عبد الرحمن “، و وزير الحكم المحلي السيد ” بدر الدين التومي”، ووزير الشباب السيد “فتح الله الزني”، والسادة مندوبي الأجهزة والقطاعات أعضاء الجمعية العمومية.

هذا تم خلال الاجتماع مناقشة مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإسكان الشباب، والآليات التنفيذية للمبادرة التي وصلت إليها اللجنة المكلفة بإعدادها، إضافة إلى التأكيد على أهمية الشروع في تنفيذ المبادرة ووضع الضوابط لضمان وصولها لمستحقيها، ولكونها تعد واحدة من أهم القضايا التي تهم الشباب. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

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