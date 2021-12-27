الجوف للتقنيّة النفطيّة تعقد الاجتماع التمهيدي لأعمال الجمعية العمومية لعام 2021 م

قام رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية مجدي الدرسي اليوم الإثنين بافتتاح الاِجتماع التمهيدي لأعمال الجمعيّة العموميّة للعام 2021 ، حيث جاء هذا الاجتماع الذي عُقد بمقر الشركة – قنفوذة لطرح النشاط العام للشركة، وبحضور رئيس لجنة الإدارة وأعضاء لجنة الإدارة ومُدراء الإدارات ورؤساء المكاتب والمُختصين بها.

وتم خلال الاجتماع أيضاً اِستعراض خطط وبرامج الإدارات بالشركة والمُستهدفات والمُحقق منها خلال الفترة، وكذلك عرض الميزانيّة التقديريّة لعام 2022م.

حيثُ قامت الإدارات المعنيّة بتقديم نشاطها خلال العام الحالي والأعمال المُقترح تنفيذها، والميزانيات المُقترحة لتنفيذ المشاريع والأعمال للعام القادم.

وكذلك تم مُناقشة العراقيل التي تُعيق اِنجاز مهام الإدارات وتحقيق المُستهدفات المَرسومة في الخطط السابقة ليتسنى عرضها على الجمعيّة العموميّة وإيجاد الحلول السريعة لتذليلها والاِنطلاق نحو تحقيقها.

إضافة إلى مُناقشة التحديّات التي تُواجه الشركة والحُلول المُناسبة لتخطي كل الصُعوبات التي من شأنها تعطيل سير عمل الشركة.

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