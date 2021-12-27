“القطراني” يبحث كيفية حلحلة المشاكل التي تواجه شركات الخدمات العامة للنظافة

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم الإثنين مع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات ، ورؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة للنظافة ببنغازي والمرج والجبل الأخضر ودرنة وطبرق اجدابيا والكفرة والواحات .

وقد جرى خلال هذا اللقاء مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2021 بشأن نقل اختصاصات شركات خدمات النظافة إلى مجالس البلديات حيث اعترض الوكيل ورؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة للنظافة على هذا القرار الغير مدروس حسب وصفهم ، مؤكدين بأنهم يمثلون باعتراضهم كافة موظفي هذه الشركات وإنهم سيدخلون في إضراب عن العمل مالم يُسمع صوتهم من قبل مجلس الوزراء وأن تنفيذ هذا القرار يُعتبر اجحافاً في حقهم مطالبين النائب بالتدخل لإلغائه وإعادة الشركات إلى ما كانت عليه قبل إصداره .

ومن جانبه أكد “القطراني” على ضرورة دعمها وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال حتى تؤدي عملها بالوجه المأمول وأنه سيتواصل مع وزير الحكم المحلي لمناقشة تداعيات هذا القرار .

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