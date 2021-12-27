فريق السيولة بالمركزي يؤكد تراجع تداول العملة خارج المصارف قرابة 7 مليار دينار

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اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الأثنين بمكتبه في طرابلس مع الفريق المكلف بنقل السيولة للمصارف. وأكد الفريق خلال الاجتماع على تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف قرابة 7 مليار دينار.

أفاد الفريق التابع لمصرف ليبيا المركزي أن قيمة شحنات السيولة المرسلة جواً من قبل مصرف ليبيا المركزي. لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية بلغت 2 مليار دينار.

وأوضح المصرف المركزي على صفحته بالفيس بوك أن فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية أرسلت إليها شحنات سيولة بقيمة 1.5 مليار دينار. و مناطق الجبل الغربي 1.2 مليار دينار بالاضافة إلى توزيع سيولة من فروع المصارف تتجاوز 27 مليار دينار خلال عام 2021 .

وأشار المصرف أن ذلك يأتي متابعةً لتنفيذ الخطة المعتمدة لتوفير السيولة من قبل مصرف ليبيا المركزي. وإيصالها إلى كافة فروع المصارف التجارية بكافة المدن اليبية. والوقوف على إلتزام المصارف بتوفيرها بشكل منتظم للمواطنين.

ونوه إلى إستعداده لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لعام 2022 ، في محور اجتماع الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الاثنين بمكتبه مع الفريق المكلف.

يذكر أن الكبير قال قبل أيام قال إن مشكلة السيولة لها علاقة بالانقسام السياسي والانفلات الأمني.

وتابع الكبير :”للأسف بعض الإجراءات اتخذت من قبل ديوان المحاسبة أثرت في السيولة وفي هروب وعزوف رجال الأعمال من إيداع أموالهم في المصارف التجارية”.

وأضاف :”إذا تكاتفنا جميعا سوف نقضي على هذه الأزمة وقد مرينا بنفس الظروف في 2011 وسيطرنا عليها بسرعة نامل ربي يسهل ونخرج من هذه الأزمة”.