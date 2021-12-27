المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنمية المناطق النفطية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

طرابلس 27 ديسمبر 2021 (وال) -استقبل رئس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، عضو مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي، سلطان يوسف، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدايم.
بحث خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستقبلي بين الجهاز وبين الإدارات المتخصصة بالمؤسسة في المشاريع التنموية، والمساهمات التي تقوم بها المؤسسة، وإمكانية الاستعانة بخبرة المؤسسة في هذا المجال.
كما استعرض صنع الله، مشاريع التنمية المستدامة التي أنجزتها المؤسسة بالتعاون مع شركائها، في كل المناطق المحيطة بالعمليات النفطية، موكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط، تولي اهتماما كبيرا وأساسيا بالمشاريع ذات العلاقة بالقطاعات الاساسية بمناطق عمليات المؤسسة، والتي تمس حياة الناس اليومية مثل الصحة والمياه والتعليم والخدمات، ثم باقي المشاريع ذات المجالات المختلفة تباعا.
وأعرب صنع الله أيضا، عن استعداد المؤسسة التام لتقديم الدعم الفني اللازم والممكن لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي، وأن المؤسسة تعول عليه كثيرا في بعث مشاريع استراتيجية في المناطق النفطية والاستفادة المثلى من المبالغ الكبيرة التي ستخصص للجهاز حسب القرار الصادر من حكومة الوحدة الوطنية، لتقديم أفضل الخدمات لأهالي هذه المناطق النفطية المذكورة في القرار والمناطق النفطية الأخرى. (وال طرابلس) ب خ /س خ.
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