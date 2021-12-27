المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنمية المناطق النفطية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

طرابلس 27 ديسمبر 2021 (وال) -استقبل رئس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، عضو مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي، سلطان يوسف، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدايم.

بحث خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستقبلي بين الجهاز وبين الإدارات المتخصصة بالمؤسسة في المشاريع التنموية، والمساهمات التي تقوم بها المؤسسة، وإمكانية الاستعانة بخبرة المؤسسة في هذا المجال.

كما استعرض صنع الله، مشاريع التنمية المستدامة التي أنجزتها المؤسسة بالتعاون مع شركائها، في كل المناطق المحيطة بالعمليات النفطية، موكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط، تولي اهتماما كبيرا وأساسيا بالمشاريع ذات العلاقة بالقطاعات الاساسية بمناطق عمليات المؤسسة، والتي تمس حياة الناس اليومية مثل الصحة والمياه والتعليم والخدمات، ثم باقي المشاريع ذات المجالات المختلفة تباعا.

وأعرب صنع الله أيضا، عن استعداد المؤسسة التام لتقديم الدعم الفني اللازم والممكن لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي، وأن المؤسسة تعول عليه كثيرا في بعث مشاريع استراتيجية في المناطق النفطية والاستفادة المثلى من المبالغ الكبيرة التي ستخصص للجهاز حسب القرار الصادر من حكومة الوحدة الوطنية، لتقديم أفضل الخدمات لأهالي هذه المناطق النفطية المذكورة في القرار والمناطق النفطية الأخرى. (وال طرابلس) ب خ /س خ.

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