محافظ مصرف ليبيا المركزي يعقد اجتماعاً هاماً مع فريق مشروع السيولة.. تابع التفاصيل

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق عمر الكبير” اجتماعاً اليوم مع الفريق المكلف لمشروع السيولة بمصرف ليبيا المركزي وذلك متابعةً لتنفيذ الخطة المعتمدة لتوفير السيولة من قبل مصرف ليبيا المركزي وإيصالها إلى كافة فروع المصارف التجارية بكافة المدن اليبية، والوقوف على إلتزام المصارف بتوفيرها بشكل منتظم للمواطنين، كذلك استعداداً لتنفيذ خطة مصرف ليبيا المركزي لعام 2022 .

حيث أكد الفريق أن قيمة الشحنات المرسلة جواً من قِبل مصرف ليبيا المركزي لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية بلغت 2 مليار دينار وإلى فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية 1.5 مليار دينار و مناطق الجبل الغربي 1.2 مليار دينار ، بالاضافة إلى توزيع سيولة من فروع المصارف تتجاوز 27 مليار دينار خلال عام 2021 ، بالإضافة إلى تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف قرابة 7 مليار دينار.

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