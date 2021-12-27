خلال لقاءه مع صدى وزير النفط والغاز يرد على اتهامات تطال الوزارة بالتحريض على إقفال الحقول مرجعاً التهمة إلى “أطراف أخرى” في القطاع.. ويفصح عن حقيقة تبعية المؤسسة الوطنية للوزارة

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” في لقاءه الذي أجرته صحيفة صدى الاقتصادية وماهية التبعية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط وذمتها المالية قال “عون ” أنّ المؤسسة الوطنية للنفط ذات ذمة مالية مستقلة تتبع ومُلحقة بوزارة النفط والغاز لحكومة الوحدة الوطنية.

أمّا حول حقيقة الاتهامات الموجّهة لوزارة النفط والغاز بالتواصل مع عمداء بلديات الهلال النفطي والتحريض على إقفال الحقول بالمنطقة ردّ “عون” قائلاً: نحنُ كوزارة لم نتواصل أو نحرّض أحد على إقفال الحقول، بل هناك “أطراف أخرى” حرّضت على ذلك بمجرد استلامي للوزارة في نهاية شهر مارس الماضي، وذلك بدعوى وجود ديون متراكمة على المؤسسة الوطنية للنفط وهي في الحقيقة تراكمت على مرور سنوات.

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