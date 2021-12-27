“صنع الله” يؤكد استعداد المؤسسة لتقديم الدعم الفني اللازم والممكن لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مع عضو مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي سلطان يوسف ، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستقبلي بين الجهاز وبين الإدارات المتخصصة بالمؤسسة في المشاريع التنموية والمساهمات التي تقوم بها المؤسسة، وإمكانية الاستعانة بخبرة المؤسسة في هذا المجال.

كما قام صنع الله بإستعراض مشاريع التنمية المستدامة التي أنجزتها المؤسسة بالتعاون مع شركائها، في كل المناطق المحيطة بالعمليات النفطية، مؤكداً على أن المؤسسة الوطنية للنفط تولي هتماما كبيراً وأساسياً بالمشاريع ذات العلاقة بالقطاعات الأساسية بمناطق عمليات المؤسسة والتي تمس حياة المواطنين اليومية مثل الصحة والمياه والتعليم والخدمات ثم باقي المشاريع ذات المجالات المختلفة تباعًا.

كما عبر صنع الله عن استعداد المؤسسة التام لتقديم الدعم الفني اللازم والممكن لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي وان المؤسسة تعول عليه كثيرا في بعث مشاريع استراتيجية في المناطق النفطية والاستفادة المثلى من المبالغ الكبيرة التي ستخصص للجهاز حسب القرار الصادر من حكومة الوحدة الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأهالي هذه المناطق النفطية المذكورة في القرار والمناطق النفطية الاخرى.

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