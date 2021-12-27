وزير النفط والغاز يصرح عن توقعاته لقيمة الإنتاج السنوي للنفط ومدى واقعية استبدال الدعم للوقود وينفي تواصل الوزارة مع شخصيات مُتّهمة في ملف التهريب

في لقاءه مع صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين تحدث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن القيمة المتوقعة للإنتاج هذا العام 2021 مشيراً إلى الإنتاج كان خلال هذه السنة بمتوسط 1.3 مليون برميل يومياً.

وحول موضوع استبدال الدعم قال عون : او يتم إنجاز جدول مرتبات عادل ومجزِ لجميع موظفي مؤسسات الدولة، بحيث يحفظ كرامة المواطن الليبي ويتم فيه تحديد بعض الفئات التي تحتاج إلى علاوات ذات قيمة معينة كعمّال قطاع الصحة والنفط، حينها بالإمكان رفع الدعم وإضافته للمرتبات.

حول الأخبار المتداولة في عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تواصل وزير النفط والغاز مهربي الوقود في المنطقة الغربية قال “عون”: موضوع تهريب الوقود في كامل الدولة الليبية للأسف الشديد في قطاع النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط؛ بمجرد تعبئة سيارات نقل الوقود وخروجها من الأماكن المحددة لها تبقى مسؤولية محاربة التهريب وتأمين النقل واقعة على عاتق الجهات الأمنية وليس مسؤولية قطاع النفط.

وحول رأيه في اتهام عدد من الأشخاص بالمسؤولية عن عمليات التهريب الحاصلة قال الوزير : أنا لا أتهم شخصاً بعينه دون وجود دليل بأنّه مهرب وقود.

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