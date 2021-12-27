رئيس الحكومة المكلف رمضان أبو جناح يُتابع تنفيذ مخصصات القطاعات بالباب الثالث من الميزانية (التنمية )

طرابلس 27 ديسمبر 2021 (وال)- عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف المهندس رمضان أبو جناح اليوم الإثنين، اجتماعًا مع وزير المالية المكلف السيد محمد الشهوبي، بمقر وزارة التخطيط؛ لمتابعة تنفيذ مخصصات القطاعات بالباب الثالث من الميزانية ( التنمية ).

هذا وضم هذا الاجتماع وكيل وزارة التخطيط، ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية، وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط.

كما ناقش الاجتماع القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء والمتعلقة بالمشاريع التنموية المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة والميزانية المخصصة لها.

يذكر بأن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة ما أستجد من إجراءات تم تنفيذها عقب الاجتماع الذي عقده السيد رئيس الحكومة المكلف مع عدد من الوزراء والوكلاء ورؤساء الأجهزة الأسبوع الماضي. (وال) ح س / ر ت

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