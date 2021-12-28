خلال اجتماعه مع نخبة من رجال الأعمال بمدينة زليتن “صنع الله” يؤكد على أن الأولوية دائماً للشركات الوطنية الليبية لتنفيذ العديد من المشاريع الهامة بقطاع النفط الليبي

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الاثنين، مع نخبة من رجال الأعمال من مدينة زليتن مجموعة شركات قابضة في قطاع النفط والاسمنت والسياحة “عبد الرحمن عاشور” وشركة للخدمات النفطية “سيف الدين حسن بيك ” وشركات في مجال المقاولات والتموين “منير العيان” وشركة نفطية وشركة إتصالات” علي الصفراني” ومجموعة شركات قابضة في التصنيع والنقل وصناعة الادوية ومستلزمات التشغيل “عيسى جبران” .

تناول الاجتماع مناقشة وفتح آفاق الاستثمار وقنوات التعاون ما بين القطاعين العام والخاص بالدولة الليبية، وكذلك أطلع رئيس مجلس إدارة المؤسسة حجم الاعمال والمشاريع المهمة بقطاع النفط بمختلف المواقع النفطية بمناطق عمليات المؤسسة والتي يمكن للقطاع الخاص الليبي الخوض والمشاركة في تنفيذها، موضحاً بأن مستقبل ليبيا واعد لما تملكه من مؤملات ستمكنها من إنعاش اقتصادها والنهوض به في القريب العاجل.

وأكد “صنع الله” بأن الأولوية دائما للشركات الوطنية الليبية لتنفيذ العديد من المشاريع الهامة بقطاع النفط الليبي متى امتلكت القدرة الفنية وهي الأهم، وكذلك الأسعار التنافسية فسيتم اعطائها الاسبقية، مشيراً إلى أن دور القطاع الخاص في فترة الاكتشافات النفطية الأولى وخلال فترة الستينيات والسبعينيات.

حيث كان جل أعمال الخدمات والنقل وأعمال فنية أخرى تقدم من قبل القطاع الخاص الوطني، وكذلك كان لديه سمعة وخبرة عالية ومشهودة وإن إعطاء الفرصة من جديد للقطاع الخاص هو إمتداد لحقبة مشرفة مضت من نجاحات القطاع الخاص في قطاع النفط والغاز وسندفع بها لتستمر ولتكون داعما للاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية بالبلاد.

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