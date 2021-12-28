الغارديان تنقل تساءل “باشاغا”: لماذا الحكومة البريطانية تطبق أفضل معايير مكافحة الفساد في بلادها وتريد حماية الفساد في ليبيا؟

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الإثنين إنه في اليوم الذي كان من المفترض أن يتم فيه التصويت ، نشر حساب المملكة المتحدة في ليبيا على تويتر رسالة تقول إنها استمرت في الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باعتبارها السلطة المكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات موازية أو المؤسسات .

وأضافت الغارديان نقلاً عن فتحي باشاغا ، المرشح الرئاسي ووزير الداخلية الأسبق إن الفساد يقود ليبيا إلى الإفلاس نريد أن نسأل بريطانيا سؤالاً: لماذا تطبق الحكومة البريطانية أفضل معايير مكافحة الفساد في بلادها وتريد حماية الفساد في ليبيا؟ لماذا تدافع بريطانيا عن الحكومة والمؤسسات المالية في ليبيا؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية