وزير النفط والغاز: رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يساهم في ضياع الإيرادات بتطاوله على اختصاصات الوزارة في جمع الأتاوات والضرائب ومطالبة الشركات بالاحتفاظ بها

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” في لقاءٍ أجرته الصحيفة معه اليوم الاثنين في إجابةٍ للسؤال التالي:

كيف يرى وزير النفط والغاز “محمد عون” في الاتهامات التي وجهها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” لمحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بمنح الدولار بقيمة 1.40 دينار ووجود فساد في الاعتمادات وغيرها و أيضاً من وراء ضياع إيرادات المؤسسة من وجهة نظر الوزير؟

ردّ “عون” بقوله : سمعت هذا الاتهام من السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة التي قام به شفوياً، ومحافظ مصرف ليبيا بالتأكيد يملك القدرة على الرد، وبالنسبة لضياع الإيرادات طلب “صنع الله” منذ شهر أكتوبر 2020 من الشركات الاحتفاظ بالضرائب والأتاوات والإيجارات عندها، وفي كل شهر تقوم الإدارة العامة لمحاسبة الشركات تقوم بمخاطبة تلك الشركات بالاحتفاظ بالأموال؛ وهذه مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والقرارات”.

وأضاف :”حدّد هذا الأمر قانون 25 لسنة 1955 التي يقضي بأن تتولى وزارة النفط استلام هذه المخصصات وإحالتها فوراً إلى وزارة المالية؛ ولكنّ “صنع الله” تطاول وتجرأ على صلاحيات الوزارة، ولم يحيل هذه الإدارة لاعتمادها في الهيكل التنظيمي”.

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