ديوان السياحة يعتزم إطلاق حملة لتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى ليبيا

بنغازي 28 ديسمبر 2021 (وال) _ يستعد ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية، إطلاق حملة فنية ،تهدف إلى تعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى ليبيا .

وجرت أول الخطوات التمهيدية للحملة الأحد الماضي، بلقاء عمل ضم كلاً من رئيس ديوان السياحة والصناعات التقليدية الدكتور سامي السعيطى مع الشاعر جمال ادريوى والفنان إبراهيم بوشعالة.

وأكد السعيطي خلال اللقاء الذي عقد داخل مقر ديوان السياحة والصناعات التقليدية بمدينة بنغازي، على ضرورة تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وقد تطرق المجتمعون إلى بعض الحلول والمقترحات على رأسها تحسين الصورة الذهنية لليبيا، من خلال حملة سياحية تعريفية تعتمد على بث الروح الوطنية في نفوس المواطنين لمساندة صناعة السياحة.

وبحسب محضر الاجتماع التمهيدي، فإن تعزيز السياحة سيتم وفق أجندة أحداث تضم مجموعة من الفعاليات الفنية و الثقافية والتعريفية بالمواقع السياحية.

ودعا رئيس ديوان السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية القطاع السياحي العام والخاص والفنانين، للمشاركة في هذه الحملة التي تهدف إلى الترويج السياحي والمساهمة في التحول الديمقراطي، مشيراً إلى أن السياحة لغة السلام، وتستطيع أن تلعب دورًا محوريًا في التقارب والمصالحة الوطنية والاستثمار والإزدهار . (وال _ بنغازي) أ ف / ه ع

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