متابعة تنفيذ مخصصات قطاعات التنمية.. على طاولة “أبو جناح والشهوبي”

شهدت وزارة التخطيط، أمس الاثنين، عقد اجتماع بين رئيس حكومة الوحدة المكلف رمضان أبوجناح، ووزير المالية المكلف محمد الشهوبي.

وجاء هذا الاجتماع بغرض متابعة تنفيذ مخصصات القطاعات بالباب الثالث من الميزانية والمتعلقة بـ”التنمية”.

وحضر الاجتماع كلٌّ من وكيل وزارة التخطيط، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية ،إضافة إلى عدد من مديري الإدارات بوزارتيْ المالية والتخطيط.

وناقش المجتمعون القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء ذات الصلة بالمشروعات التنموية المُزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة والميزانية المخصصة لها.

يُذكر أن هذا الاجتماع استهدف كذلك متابعة الإجراءات المستجدة التي تم اتخاذها عقب الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة المكلف مع عدد من الوزراء والوكلاء ورؤساء الاجهزة، الأسبوع الماضي.

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