الجمعية العمومية لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تستعرض الميزانية المقترحة لسنة 2022

عقـد الاجتمـاع التجريبي للجمعيـة العموميـة لشركة سرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز لسنة 2021 ، بحضـور رئيس وأعضـاء مجلس الإدارة ومديري العمـوم ومديري الإدارات المختصـة.

تناول الاجتماع مناقشة واستعراض نشاط الشركـة لعام 2021 والذي تضمـن مناقشـة نشاطات الصحة والسلامة والبيئـة والاستكشاف والشؤون القانونية للشركة، وكذلك احتياطي النفط والغاز وعمليـات الحفر والإنتاج ونقـل وتزويـدات الغـاز ونشـاط المجمـع الصناعي وأعمـال الصيانـة ونشاط الهندسة والمشروعات.

حيث استعرضت الشركة الميزانية المقتـرحـة لسنة 2022 ومستهدفـات الشركة للعـام المقبل، وكذلك المشاكـل والصعوبات التي تواجـه الشركـة في تحقيقها.

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