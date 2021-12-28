«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الثلاثاء 28 ديسمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5957 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2055 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1743 دينار، والليرة التركية 0.3869 دينار، والدولار الكندي 3.5938 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2237 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2512 دينار، والدينار التونسي 1.5986 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4957 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021: