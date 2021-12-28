لجنة جرد مخزون النفط الخام بالموانئ والحقول النفطية بشركة الخليج العربي للنفط تجتمع لوضع خطة العمل المزمع العمل بها

اجتمعت لجنة جرد مخزون النفط الخام بالموانئ والحقول النفطية بشركة الخليج العربي للنفط اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس لجنة مخزون النفط الخام بالموانئ والحقول النفطية “خالد فتحي المسماري” وأعضاء فريق اللجنة .

تناول الاجتماع مناقشة وضع خطة العمل المزمع العمل بها ، وكذلك توزيع المهام والاختصاصات حسب القرار الصادر عن رئيس لجنة الإدارة بتاريخ 8/12/2021

ومن جهته أفاد “خالد المسماري” أن اللجنة ستنطلق إلى الموانئ والحقول النفطية للبدء بالعمل على جرد كافة المخزون النفطي بشركة الخليج العربي للنفط خلال الأيام القادمة بعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة بالخصوص.

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