الرقابة المصرفية التركية تقدم شكوى ضد المحافظ السابق للمركزي

قدمت هيئة الرقابة المصرفية التركية شكوى جنائية ضد خمسة أشخاص، من بينهم محافظ البنك المركزي السابق.

وأفادت الهيئة أن الشكوى قُدّمت بناءً على تعليقاتهم على الليرة، إذ تستهدف الرئيس السابق للسلطة النقدية والخبيرة الاقتصادية غولديم أتاباي، النائب المعارض برهان الدين، وعددًا من المعلقين الإعلاميين، موجهةً إليهم اتهامات بمخالفة مادة في قانون البنوك تحمي سمعة البنوك.

ويواجه الاقتصاد التركي ضغطًا بسبب تراجع الليرة التركية أمام سلة العملات الأجنبية خلال آخر عامين؛ نتيجة إجراءات مصاحبة لخفض الفائدة، من بينها تغيير محافظي البنك المركزي بشكل لافت بموجب توصيات أصدرها الرئيس التركي رجب أردوغان.

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