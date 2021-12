أسعار النفط العالمية تُواصل الارتفاع

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بفضل توقعات بأنه لن يكون للمتحوّر “أوميكرون” من فيروس كورونا سوى أثر محدود على الطلب العالمي، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.52% إلى 76.72 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.28% إلى 79.61 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أمس الاثنين، إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50 بالمئة هذا العام مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض مجموعة “أوبك+” لإنتاجها.

