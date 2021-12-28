وكيل وزارة المالية يفند ما يتداول حيال الوزير.. مع إحالة مرتبات نوفمبر ويكشف مصير ديسمبر ..وتفاصيل هامة جداً

أكد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية “إبراهيم عكرة” لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة تصريحه بخصوص مرتبات شهر (11) نوفمبر .

حيث طمأن وكيل الوزارة موظفي الدولة الليبية بأن مرتبات شهر نوفمبر تم إحالتها لمصرف ليبيا يوم الاثنين المنقضي وأن مرتبات شهر ديسمبر ستحال لمصرف ليبيا المركزي قبل نهاية الأسبوع .

كما قال: نأمل عدم الالتفات والانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي تبثها بعض صفحات التواصل الاجتماعي ونعلمكم بأن سير العمل داخل وزارة المالية قائم على أكمل وجه بجهود موظفيها.

وكشف أن وزير المالية في اجازة رسمية وما يحاك ضده عاري عن الصح والواقع مضيفاً أن أسباب تأخر المرتبات يكمن في تنفيد البريد الوارد من الجهات العامة من الإفراجات والمتغيرات الشهرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

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