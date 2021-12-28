مرتبات نوفمبر أحيلت للمركزي وديسمبر نهاية الأسبوع الجاري  – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم عكرة. إن مرتبات شهري نوفمبر تمت إحالتها لمصرف ليبيا المركزي، ومرتبات شهر ديسمبر ستحال قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح عكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مرتبات شهر نوفمبر تمت إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي أمس الاثنين.

وأضاف أن مرتبات ديسمبر ستحال إلى المركزي قبل نهاية الأسبوع الجاري. مطالباً المواطنيين بعدم الالتفات والانجرار وراء الإشاعات المغرضة التي تبثها بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وذكر أن أسباب تأخر المرتبات يكمن في تنفيذ البريد الوارد من الجهات العامة من الإفراجات والمتغيرات الشهرية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وأشار إلى أن الوزير في إجازة رسمية وما يحاك ضده عارٍ على الصحة، مؤكدًا أن العمل داخل وزارة المالية قائم على أكمل وجه.

وكانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارًا مفادها اختلاس وزير المالية خالد المبروك لمرتبات نوفمبر وديسمبر. وقيمة منحة الزوجة والأولاد والهروب بها خارج البلاد.