تصدير آخر شحنة من النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي في 2021

أخبارليبيا24- خاص

رست اليوم الثلاثاء ناقلة نفطية بميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن 600 ألف برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأكد مصدر مسؤول بالميناء لأخبار ليبيا24 أن الناقلة النفطية (مايويس21) رست وسوف تشحن الكمية إلى الصين.

وأضاف، أن إنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 200 ألف برميل . لافتًا إلى أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة الأخيرة لشحن النفط الخام في عام الجاري 2021.

وشهد ميناء الحريقة النفطي خلال شهر ديسمبر 2021 عدة عمليات تصدير للنفط الخام، كان أغلبها قد تم تصديره إلى الصين.

ويتبع الميناء إلى شركة الخليج العربي للنفط وهي إحدى أكبر الشركات النفطية الليبية. ويتم ضخ النفط الخام إلى الميناء عبر حقلي مسلة والسرير وهما حقلان نفطيان يتبعان كذلك إلى شركة الخليج العربي.