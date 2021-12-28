الخليج العربي للنفط تبحث الأعمال وورش العمل التقنية التي ستنفذها شركة شلمبرجير

عقد رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط اليوم الثلاثاء اجتماعاً مع مدير مكتب شلمبرجير بنغازي سراج بوسنينه ومدير المشاريع المتكاملة منشاوي أحمد ومدير المعاملات التجارية شلمبرجير بنغازي قيس بونخيله ومدير الدراسات وبرمجيات الحاسوب في شركة شلمبرجير أنس السيوي، وبحضور كل من عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والحفر ومدير إدارة الجيوفيزياء .

وتم خلاله مناقشة الأعمال وورش العمل التقنية التي تنفذها شركة شلمبرجير في مختلف المجالات، كما تم تسليط الضوء على ورشة العمل التي أجريت حديثاً بخصوص معالجة البيانات السيزمية والدور الهام لمركز تحليل ومعالجة البيانات السيزمية لدى شركة الخليج العربي للنفط.

حيث يعتبر مركز شركة الخليج لمعالجة البيانات السيزمية من أكبر وأهم المراكز في ليبيا والذي يدار بعناصر وكفاءات وطنية من قبل شركة الخليج العربي للنفط وباستخدام التقنيات المتطورة والحديثة في المجال السيزمي.

كما تم أيضاً عرض ومناقشة الأعمال والتقنيات من قبل شركة شلمبرجير للخدمات النفطية في الحقول النفطية ومدى جاهزيتها في توسيع هذه الأعمال في الحقول تحت عملية التطوير والاستكشاف، وورش العمل المتخصصة في استعمال التقنيات الحديثة والبرمجيات والمشاريع المتكاملة للحفاظ وزيادة القدرة الإنتاجية.

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