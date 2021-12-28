مصر توقع عقدا بـ3,5 مليارات دولار مع “أباتشي” الأميركية

وقعت وزارة البترول المصرية اتفاقيةً مع شركة “أباتشي” الأميركية، تنصُّ على إنفاق “أباتشي” ما قيمته ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج بصحراء مصر الغربية.

وجرت مراسم التوقيع بين كلٍّ من وزير البترول المصري طارق الملا، ورئيس هيئة البترول، و نائب رئيس شركة “أباتشي” ديفيد تشي، إذ أوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقية تسعى لتطوير العلاقات ومدّ جسور التعاون بين الشركتين في مجال الاستثمار النفطي.

كما تسعى إلى دمج مناطق امتياز شركتيْ خالدة وقارون للبترول، القائمتين بالعمليات، نيابة عن هيئة البترول وشركة “أباتشي”؛ مما يساهم في رفع كفاءة الاستثمار وتحقيق عائدات نفطية كبيرة.

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