مجلس النواب يناقش ملف العلاج بالخارج خلال جلسة اليوم

قام مجلس النواب اليوم الثلاثاء بعقد جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المُكلف فوزي النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه وبحضور 110 نائب.

حيث تم خلال الجلسة مناقشة عدة مواضيع من بينها مشروع قانون الاتحادات والنقابات، وأحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية لتجهيز مشروع القانون لعرضه الجلسة المُقبلة.

وكذلك مناقشة ملف العلاج بالخارج ومعاناة المرضى والجرحى بدول العالم ، وأحيل الملف للجنة الصحة لتجهيز مقترح لمعالجة هذا الملف لعرضه خلال الجلسة المقبلة، أيضاً مناقشة ملف المناصب السيادية.

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