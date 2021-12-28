الشركة العامة للكهرباء تعلن عن سرقة أسلاك كهرباء مسافة 5600 متر بعدة مناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك كهرباء بمناطق مختلفة، مما سبب ذلك في انقطاع الكهرباء على العديد من المنازل والمحلات والمزارع بالمناطق التالية.

كما تم سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 650 متر على خط السلع من فرعية الفاروق بدائرة توزيع الحي الصناعي، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1800 متر على خط المزارع من محطة شميخ بدائرة توزيع غرب سوف الجين .

وأضافت الشركة بأنه تم سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 150 متر على خط بن عطية من محطة 30 المنارة بدائرة توزيع قصر بن غشير، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1350 متر على خط الخزاني من محطة 30 البيطرة بدائرة توزيع الساحل بإدارة توزيع المرقب، بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1650 متر على خط ابوديب من محطة 30 المشروع بدائرة توزيع القره بوللي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية