ديوان المحاسبة طرابلس يجتمع لمناقشة نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية للديوان

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس بالإنابة “علاء المسلاتي” اليوم الثلاثاء، مع مديري الإدارات العامة والإدارات الفرعية والمكاتب الفنية بالديوان، ومستشاري رئيس الديوان.

تناول الاجتماع مناقشة نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية للديوان، حيث كانت البداية مع مكتب الخطط والبرامج الذي استعرض الموقف التنفيذي الشامل للخطة التشغيلية، كما استعراض موقف الإنجاز على مستوى كل إدارة فنية والمشاكل والصعوبات التي تواجه التنفيذ علاوة على الآجال المتوقعة لاستكمال الخطة بما يكفل إدراج كافة المخرجات في التقرير السنوي للديوان.

وفي ختام الاجتماع تم الإتفاق على استكمال المهام وفقاً للمواعيد المحددة، علاوة على برمجة جدول اجتماعات فرعية على مستوى كل إدارة فنية لمناقشة التفاصيل ذات العلاقة بكل إدارة.

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