” الزناتي” يتوجه بزيارة تفقدية لمجمع العيادات الطبية بمخيمات نازحي تاورغاء ببنغازي

توجه وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية «علي الزناتي» اليوم الثلاثاء ، بزيارة تفقدية لمجمع العيادات الطبية المقامة بمخيمات نازحي تاورغاء في مدينة بنغازي.

كما اطّلع الوزير على الخدمات الصحية التي تقدمها عيادات مخيمات (قاريونس، وحلّيس، واجدابيا)، وكذلك استمع إلى ملاحظات الفرق الطبية حول احتياجات العيادات من الإمدادات الطبية المختلفة.

وفي الختام أصدر وزير الصحة تعليماته إلى رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، بتوفير سيارة إسعاف للعيادة الطبية بمخيم حلّيس، وكذلك توفير احتياجات عيادة مخيم قاريونس من مختلف الإمدادات الطبية، فضلًا عن توفير الاحتياجات التي قدّمها مسؤولو العيادات الطبية.

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