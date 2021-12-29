“بدرالدين التومي” يجتمع بعدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدرالدين التومي” اليوم الثلاثاء، بعدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية والبلديات “الساحل، جردس العبيد، البيضاء، القبة، عمرالمختار، توكرة، الأبرق، القيقب، المرج”.

تناول الاجتماع مناقشة جملة من المشاكل التي تواجهها بلديات المنطقة الشرقية، حيث أكد الوزير على اهتمام الخاص بهذه البلديات وحرصه على تذليل الصعاب التي تواجه سكانها.

كما أكد عمداء البلديات دعمهم لجهود الحكومة والوزارة المبذولة في عدد من الملفات أهمها ملف نقل الاختصاصات للبلديات وتحجيم المركزية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية