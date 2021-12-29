السفير الأسباني يؤكد لصدى تنفيذ مشاريع متعددة المجالات قريباً في ليبيا

قال السفير الأسباني لدى ليبيا “خافيير لاراشي” اليوم الثلاثاء لصحيفة صدى الاقتصادية أنه ليس هناك الكثير من التقدم من ناحية التعاون الاقتصادى بين ليبيا وإسبانيا حتى الآن ولكننا نعمل مع غرفة التجارة الاسبانية الليبية وهي النشطة للغاية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتابع بالقول لصدى الاقتصادية إن هناك مشاريع متعددة المجالات للتعاون مع ليبيا بصرف النظر عن توريد المواد الغذائية ومواد البناء وهناك أيضا مشاريع مرتبطة مع مؤسسة النفط وإعادة الإعمار والطاقات البديلة، وليس هناك وقت محدد للبدء في هذه المشاريع ولكن أعتقد بأنها سوف نقوم بانجازاتها في المستقبل القريب .

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